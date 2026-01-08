حماس: سنسهل تسليم إدارة غزة للجنة مستقلة

تعهدت حركة حماس، الخميس، بتسهيل عملية تسليم المهام وعمل اللجان المقررة بقطاع غزة، وأكدت أنها لن تكون طرفا في الترتيبات الإدارية للقطاع.

وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان، أن "حماس تنتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة غزة بما يشمل جميع المجالات، والتي وافقت حماس والفصائل على تشكيلها".

وأضاف: "حماس ستعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة، والحركة قررت مسبقا أنها لن تكون جزءا من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة".

وفي مارس 2024، أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى أو ظروف، واعتماد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة، مشددا على اعتبارها "خطة عربية جامعة".

وتتضمن الخطة تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وهو ما رحبت به حركة حماس آنذاك.

وجاء بيان حماس في هذا السياق، عقب ما أفاد به موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب بقطاع غزة رغم التحفظات الإسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن ترامب يعتزم الكشف عن "مجلس السلام" والهيئات الأخرى المعنية بإدارة قطاع غزة الأسبوع المقبل بعد تأخير دام شهراً.

وفي 29 سبتمبر 2025 أعلن ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة "حماس"، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

وفي 18 نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية، يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة بغزة حتى نهاية عام 2027، لتحقيق الاستقرار تحت قيادة موحدة يقبلها المجلس.