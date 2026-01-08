الرئيس الألماني: أمريكا تدمر النظام العالمي

وجه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، انتقادا لاذعا للسياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، وحث العالم على عدم السماح للنظام العالمي بأن ينحدر ليتحول إلى «وكر لصوص» يأخذ فيه عديمو الضمير ما يريدون، على حد وصفه.

وفي تصريحات جاءت شديدة اللهجة على غير المعتاد، وبدا أنها تشير إلى إجراءات مثل الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور، قال الرئيس الألماني، الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية، إن الديمقراطية العالمية تتعرض للهجوم حاليا كما لم يحدث من قبل.

ورغم أن دور الرئيس الألماني شرفي إلى حد كبير، إلا أن تصريحاته تحمل بعض الأهمية كما أن لديه حرية أكبر في التعبير عن آرائه مقارنة بباقي السياسيين.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، وصف شتاينماير، ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والغزو الشامل لأوكرانيا بأنها أحداث شكلت نقطة تحول، وقال إن سلوك الولايات المتحدة يمثل صدعا تاريخيا ثانيا.

وقال شتاينماير في كلمة ألقاها في ندوة مساء أمس الأربعاء: «ثم هناك انهيار للقيم من شريكنا الأهم، الولايات المتحدة، التي ساعدت في بناء هذا النظام العالمي».

وأضاف: «الأمر يتعلق بمنع العالم من الانحدار والتحول إلى وكر لصوص، حيث يأخذ فيه الأكثر انعداما للضمير كل ما يريدون، وحيث يتم التعامل مع مناطق أو دول بأكملها على أنها ملك لقلة من القوى العظمى».