دار نشر تونسية تتعهد بتوزيع كتب الفلسطينية عدنية شبلي بعد قرار معرض فرانكفورت حجب جائزتها

تعهدت دار نشر تونسية بنشر وتوزيع جميع إصدارات الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي في دول العالم؛ ردا على قرار معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بإلغاء منح جائزة للكاتبة على خلفية الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.



وقالت دار النشر إنها تتبنى كل أعمال الكاتبة الفلسطينية "تضامنا مع الحق في الإبداع والحق في أن تكون فلسطينيا".



كما أعلنت في بيان لها "أنها تضع كل الإمكانات تحت تصرف الكاتبة عدنية شبلي لتنظيم لقاءات في تونس متى أرادت ذلك".



وألغى المعرض الأهم في العالم الذي يعنى بالكتاب، تسليم "جائزة ليبراتور" التي تمنحها مؤسسة "ليتبروم" للكتاب والمؤلفين من دول جنوب العالم، والمقررة هذا العام للكاتبة المقيمة في برلين عدنية شبلي عن روايتها "تفصيل ثانوي".



وقال مدير المعرض يورجن بوس في بيان صحفي نشر على موقع المعرض "إن الحرب الإرهابية ضد إسرائيل تتعارض مع كل قيم معرض فرانكفورت للكتاب".



وتابع "نريد أن نجعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية مرئية بشكل خاص في معرض الكتاب".



وبشأن سحب الجائزة عن شبلي ،أوضح بوس بأن مؤسسة "ليتبروم هي الجهة المنظمة وهي المسؤولة مسؤولية كاملة عن محتوى حفل توزيع الجوائز. ونظرا للإرهاب ضد إسرائيل، تبحث المؤسسة عن مكان مناسب للحدث بعد معرض الكتاب".



وكان اتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب التونسيين وهيئة الشارقة وهيئات أخرى أعلنت مقاطعتها للمعرض بدعوى "انحياز" منظم لإسرائيل.