عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد صراخ وذعر الموجودين عند معبر رفح داخل قطاع غزة، وذلك تزامنًا مع تجدد القصف الإسرائيلي للمعبر من الجانب الفلسطيني.







وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفا يسمح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.



وأضاف شكري أن مصر تهدف منذ اندلاع الصراع إلى استمرار تشغيل معبر رفح، واصفا الوضع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة بأنه خطير.



وتنتظر عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، الإذن بالدخول إلى قطاع غزة.



المعبر مغلق من الجانب الفلسطيني إثر تعرضه لضربات جوية إسرائيلية حالت دون عمله، في خضم الهجمات العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من أسبوع.