النيابة تطلب تحريات حريق باكيات ميدان المساجد في الإسكندرية

طلبت نيابة الجمرك في الإسكندرية، الأحد، تحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، والحماية المدنية، وأقوال شهود العيان، حول احتراق 8 باكيات تجارية "مستأجرة من المحافظة" في محيط ميدان المساجد ومسجد أبو العباس المرسي، بنطاق حي الجمرك.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، حول اندلاع حريق في محيط مسجد أبو العباس المرسي، وسيطرت عليه 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران باخمادها وتبريد آثارها لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، فيما تبين من المعاينة والفحص الأولي نشوب الحريق بالسوق التجاري بميدان المساجد.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.