جون سينا يعتزل رسميا عالم المصارعة

أسدل النجم الأميركي جون سينا الستار على مسيرته الطويلة في المصارعة الحرة WWE بخسارته نزاله الأخير أمام النمساوي غونثر، في عرض "ليلة السبت - الحدث الرئيسي" الذي أقيم فجر الأحد في واشنطن. وجاءت نهاية النزال عن طريق الاستسلام، في لحظة نادرة لمعتاد سينا البالغ من العمر 48 عامًا، والتي حملت طابعًا مؤثرًا للجماهير وزملائه المصارعين على حد سواء.

شهدت الحلبة مراسم وداع مؤثرة، حيث تبادل سينا العناق مع أسماء بارزة مثل تريش ستراتوس وروب فان دام وكورت أنغل وكيفن أوينز وبوكر تي وسامي زين. وعقب النزال، وضع سينا حذاءه وربطاته على الحلبة معلنًا اعتزاله رسميًا، قبل أن يغادر الحلبة متأثرًا وسط تصفيق حار من الجماهير.

ورغم اعتزاله المصارعة، سيواصل سينا دوره كسفير رسمي لشركة WWE، وستستمر منتجاته الرسمية في المتاجر، بينما يركز على مسيرته السينمائية.

بدأت مسيرة سينا في المصارعة عام 2000، واحترافه لـWWE في 2002، ليصبح أحد أبرز الأسماء في تاريخ اللعبة. يحمل الرقم القياسي كأكثر مصارع فوزًا بلقب بطولة العالم 17 مرة، ويُخلد اسمه في قاعة مشاهير WWE كرمز للإصرار والشغف، مع شعار حياته الشهير: "لا تستسلم أبدًا".

هذه الليلة التاريخية تُلخص بمقولة واحدة من الجماهير: "شكرًا، جون سينا".