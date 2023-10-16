جارديان: واشنطن تبدأ إجلاء رعاياها في إسرائيل من ميناء حيفا إلى قبرص

أفادت صحيفة جارديان البريطانية، بأن الولايات المتحدة أرسلت سفينة إلى ميناء حيفا اليوم الاثنين، لإجلاء رعايا أمريكيين إلى ليماسول في قبرص.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة ما يتراوح بين 10 إلى 12 ساعة. فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الصعود على متن السفينة قد بدأ.

كانت السفارة الأمريكية في إسرائيل قد طلبت من رعاياها، أمس، التوجه إلى ميناء حيفا لبدء عمليات إجلائهم بحرًا إلى قبرص.

وقالت في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن إجلاء رعاياها وأسرهم الراغبين في مغادرة إسرائيل، الذين يمتلكون وثيقة سفر صالحة، يبدأ في الثامنة من صباح الاثنين.

وشددت على أهمية وصول المواطنين الأمريكيين إلى محطة الركاب في ميناء حيفا، خلال موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، منوهة بأن الصعود على متن السفينة سيكون بأولوية الوصول.