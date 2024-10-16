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مصرع فتاة صعقا بالكهرباء في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 8:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 8:48 م


لقيت فتاة مصرعها صعقا بالكهرباء داخل منزلها بمدينة كوم أمبو بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبلت مستشفى كوم أمبو المركزى بأسوان فتاة مصابة بصعقة كهربائية داخل منزلها بمدينة كوم امبو، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينتة وبالفحص تبين مصرع فتاة تدعى "بسملة أ."، 15 سنة، مصابة بصعقة كهربائية داخل منزلها التابع لدائرة المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

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