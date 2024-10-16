مصرع شخصين وإصابة آخر إثر سقوط ونش رفع أثاث في الفيوم

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر إثر تعرضهم لسقوط ونش رفع الأثاث المنزلي أثناء عمله في محيط منطقة العبودي، دائرة قسم أول الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخصين وإصابة آخر في حي العبودي، دائرة قسم أول الفيوم.

وعلى الفور، انتقلت الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيام عمال برفع أثاث منزلي باستخدام ونش، حدث عطل مفاجئ تسبب في سقوطه بشكل مفاجئ، حيث تصادف وجود 3 عمال، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخر.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.