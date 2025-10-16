محافظ الفيوم يستقبل نائب وزير الصحة لبحث آليات تطوير الخدمات الطبية بالمحافظة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، وذلك على هامش زيارته لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد طاهر، مدير المكتب الفني لنائب وزير الصحة، والدكتور محمد شريف، عضو المكتب الفني.

في مستهل اللقاء، رحب المحافظ بنائب وزير الصحة، مشيداً بالتعاون المستمر بين المحافظة والوزارة في دعم وتطوير القطاع الصحي، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكداً أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأشار "الأنصاري" إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية لضمان جودة الخدمات العلاجية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، إلى جانب التوسع في تنفيذ القوافل الطبية المجانية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة في تقديم الخدمات الصحية.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو قنديل بجهود محافظ الفيوم في دعم القطاع الصحي، مثمناً أداء الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية المختلفة بالمحافظة، ومؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بملف الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي، في إطار توجيهات القيادة السياسية ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.

وأوضح نائب الوزير أن جولته الميدانية بالفيوم تهدف إلى الوقوف على واقع الخدمات داخل المنشآت الصحية، ومتابعة الأداء التنفيذي، والتعرف على التحديات الميدانية، مشيراً إلى أنه سيتم دعم مستشفى أبشواي المركزي بعدد من الأطباء المتخصصين في الجراحة والرعاية، وزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي لتخفيف الضغط على المرضى، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية اللازمة بمستشفيات ووحدات المحافظة.

يُذكر أن زيارة نائب وزير الصحة لمحافظة الفيوم شملت تفقد مستشفى أبشواي المركزي، والوحدة الصحية بقرية سنرو، ومركز طبي منشأة عبد الله، ومركز الكلى بمستشفى الفيوم العام، كما عقد اجتماعاً مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية لمناقشة آليات تحسين مستوى الأداء داخل القطاع الصحي بالمحافظة.