قمة البريكس تقرر إنشاء نظام دفع جديد بين دول المجموعة

أعلن رئيس الصندوق الاستثماري الروسي كيريل دميترييف، أنه يمكن إنشاء نظام دفع واحد في إطار مجموعة بريكس "الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم".

ونقلت وكالة "اسبوتنك" تصريح دميترييف الذي جاء على هامش قمة "بريكس" المقامة في العاصمة البرازيلية برازيليا، والذي أكد فيه أن "تطوير القطاعات الوطنية لأنظمة الدفع وتكاملها المستدام يعد عاملا هاما في الشراكة الاقتصادية بين دول البريكس في مواجهة المخاطر غير السوقية المتزايدة للبنية التحتية للمدفوعات العالمية، وناقش صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بصفته رئيس مجموعة العمل المعنية بالخدمات المالية لمجلس أعمال بريكس، إنشاء نظام دفع بريكس، وتم تلقي الدعم من أعضاء مجلس الأعمال في هذا الشأن".

وأضاف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم السبت، أن نظام دفع بريكس سيعمل بكفاءة وأنه قادر على تحفيز التسويات بالعملات الوطنية وضمان استقرار التعاملات والاستثمارات بين الدول الأعضاء في البريكس، والتي تشكل أكثر من 20% من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر.

ويعتبر الهدف الرئيسي من هذا النظام تبسيط التسويات المتبادلة بين دول البريكس، وهذا قد يساعد في تسريع وتبسيط التسويات المتبادلة، وأنه سيؤثر على الدولار، ولكن ربما سيتم استخدام الدولار في هذه التعاملات.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب إفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة، ما يشكل 42% من سكان العالم.

وتحتل دول المجموعة 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.