لاعب أنجولا: سنقاتل أمام مصر لتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل في أمم إفريقيا

أكد فريدي، لاعب منتخب أنجولا، أن فريقه سيبذل كل جهده لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مصر، في المباراة المرتقبة يوم الإثنين المقبل، ضمن ختام دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال فريدي، في تصريحاته لـ "بي إن سبورتس"، إن منتخب أنجولا بدأ مباراته الأخيرة بشكل جيد أمام زيمبابوي، حيث تقدم في النتيجة، لكنه استقبل هدفًا قبل نهاية الشوط الأول. وأضاف أن الفريق استعاد السيطرة في الشوط الثاني، وأهدر عدة فرص كان من الممكن أن تمنحهم الفوز والنقاط الثلاث.

وأضاف لاعب أنجولا صاحب جائزة رجل المباراة أمام زيمبابوي أن هدف الفريق الآن هو تقديم أفضل ما لديهم أمام مصر، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على التأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر منتخبا مصر وجنوب إفريقيا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما حصدت أنجولا وزيمبابوي أول نقطة لهما بعد الجولة الأولى من البطولة.