نتنياهو يعترف رسميا بأرض الصومال «صومالاند»

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن اليوم اعتراف إسرائيل رسميا بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، بحسب الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الاسرائيلية علي منصة "إكس".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن نتنياهو دعا رئيس صوماليلاند خلال اتصال هاتفي للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.

وأضافت الوزارة أن رئيس إقليم صوماليلاند، أعرب عن شكره لنتنياهو على إعلانه التاريخي، وعبّر عن تقديره لإنجازات رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام الإقليمي، على حد تعبيرها.

وأوضحت الوزارة أن إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها فورا مع صوماليلاند من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وتابعت أن "نتنياهو توجه بالشكر لوزير الخارجية الإسرائيلي، ورئيس جهاز الموساد على مساهمتهما في هذا التطور اليوم.

ويأتي ذلك ضمن سياق تنافس دولي متزايد على القرن الأفريقي ومحاولات "أرض الصومال" المستمرة منذ عقود لنيل الاعتراف الدولي، وهو ما ترفضه الحكومة الصومالية الفيدرالية.

وترفض الحكومة الصومالية الفيدرالية الاعتراف بأي استقلال لـ"أرض الصومال" وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.