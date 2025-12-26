 روسيا تشن غارة جوية على شارع رئيسي في خاركيف الأوكرانية - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 7:21 م القاهرة
روسيا تشن غارة جوية على شارع رئيسي في خاركيف الأوكرانية

كييف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 7:05 م | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 7:05 م

أفاد عمدة خاركيف إيهور تيرخوف، في منشور على تطبيق تليجرام، بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة عندما شنت طائرات حربية روسية هجوما على مدينة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا باستخدام قنابل جوية موجهة، مستهدفة بين مواقع أخرى أحد الشوارع المزدحمة.

وسقطت إحدى القنابل بين عدة سيارات، مما أدى إلى احتجاز عدد من الأشخاص داخل سياراتهم المشتعلة في البداية. ولم تستبعد وسائل إعلام محلية زيادة أعداد الضحايا.

وتتعرض مدينة خاركيف، الواقعة على الخط المواجهة، لهجمات روسية متكررة باستخدام الطائرات المسيرة أو الصواريخ أو القنابل الجوية، حيث تستهدف معظم الهجمات أهدافا مدنية.

