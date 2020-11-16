 الإسماعيلي يفسخ عقد محترفه العراقي مقابل التنازل عن مستحقاته - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يفسخ عقد محترفه العراقي مقابل التنازل عن مستحقاته

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:20 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:20 م

فسخ النادي الإسماعيلي تعاقده مع العراقي همام طارق ظهير ولاعب وسط الدراويش، مقابل تنازله عن مستحقاته المالية لدى برازيل العرب بالتراضي، وذلك بعد الاتفاق على رحيله هذا الموسم.

وعقد همام جلسة مع مسئولي الإسماعيلي تم خلالها الاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين، وحصل اللاعب على المتبقي من مستحقاته المادية بعد موافقة البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للدراويش على رحيل اللاعب العراقي، وذلك في ضوء التعاقدات الجديدة التى أبرمها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن الإسماعيلي قد أتم 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، وهم: إبراهيم عبد القوي والأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى جناح جنت البلجيكي السابق.


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