أردنية أمريكية تمنع من السفر لأن راكبا لم يشعر بالارتياح!

قالت الشابة الأردنية أماني الخطاطبة، إنها منعت من السفر وتم إنزالها من طائرة أمريكية، إثر شكوى من أحد الركاب تجاهها، أعرب فيها عن "عدم ارتياحه من تواجدها".

وأوضحت الخطاطبة وهي أمريكية من أصل عربي، ولها حضور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت بصدد السفر برحلة للخطوط الأمريكية إلى مدينة Charlotte بولاية كارولاينا الشمالية.

وبدأت المشكلة عند نقطة تفتيش في مطار "نيوارك ليبرتي الدولي" لدائرة أمن النقل، بينما كانت الخطاطبة تحاول خلع حذائها للفحص، كما تفعل الدائرة عادة مع المسافرين، ولأنها تأخرت بخلعه، فقد الرجل صبره وتخطاها في الصف ثم أبلغ أنه غير مرتاح لوجودها.

وسرعان ما تم استدعاء رجال الشرطة بعد أن تقدم الرجل بالشكوى ضدها، فأنزلوها من الطائرة واحتجزوها طوال 4 ساعات كاملة، ثم أفرجوا عنها بعد أن أقلعت الطائرة من دونها.

والخطاطبة (28 عاما)، رئيسة تحرير مدونة Muslim Girl التي أسستها إلكترونيا في الإنترنت حين كانت في عمر 17 سنة تقريبا.

وهي أول عربية محجبة تظهر على غلاف مجلة Forbes الاقتصادية الأمريكية، كما اعتبرتها CNN قبل 3 سنوات، من الأكثر تأثيرا في الولايات المتحدة بين 25 أمريكيا أعمارهم أقل من 25 عاما، وترشحت في انتخابات هذا العام لمقعد بالكونغرس، لكن الحظ عاكسها.