القوات البحرية السعودية: ضبط 1579 كجم حشيش على متن مركب

نفذت قوة الواجب المختلطة 150 والتي تتولى قيادتها القوات البحرية الملكية السعودية،اليوم الاثنين، عملية نوعية من خلال الفرقاطة الفرنسية فلوريال، حيث فتشت مركب يحمل كمية 1579 كجم من الحشيش المخدر والتي تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليون دولار.



وقال قائد القوة العميد البحري الركن سليمان الفقيه من القوات البحرية السعودية في تصريحات له اليوم: "إن هذا النجاح يأتي من ضمن النجاحات التي حققتها القوة في ردع ومنع عمليات التهريب في أعالي البحار"، كما هنأ قائد قوة الواجب 150 قائد السفينة فلوريال على هذا الإنجاز وشكر طاقم السفينة.



الجدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة 150 تمكنت من ضبط كمية من الميثافيتامين المعروف بـ (كريستال ميث) قبل عدة أسابيع حيث بلغ وزن الكمية المصادرة أكثر من 450 كجم تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار وتعد أكبر كمية تم ضبطها في تاريخ القوة البحرية المختلطة (سي إم إف).