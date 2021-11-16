الأرياني يطالب المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وملاحقة قياداتها

طالب معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف جرائم تجنيد الأطفال.

وقال معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بمناسبة اليوم العالمي للطفل: "نتذكر مأساة الملايين من أطفال اليمن القابعين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، والمعرضين لمخاطر التجنيد واستخدامهم في العمليات القتالية، وحرمانهم من حقهم في التعليم والحياة بصورة طبيعية، اسوة باقرانهم في العالم". ‏

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الارهابية اقتادت عشرات الآلاف من الأطفال من منازلهم واحيائهم ومدارسهم، إلى معسكراتها وغسلت عقولهم بالشعارات العدائية والافكار المستوردة من ايران، وزجت بهم الى موت محقق في جبهات القتال، في أكبر عملية استغلال للاطفال في الأعمال القتالية بتاريخ البشرية. ‏

واوضح أن مليشيا الحوثي تواصل استغلال أطفال اليمن في أعمال قتالية على مرأى ومسمع من العالم، وتقتاد الآلاف منهم كل يوم لمعاركها العبثية في مختلف جبهات القتال خدمة لمشروعها الانقلابي وتنفيذ الأجندة التوسعية الايرانية، دون أي اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم.

ودعا الارياني المجتمع الدولي الى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ومحاسبة المتورطين في جرائم تجنيد الاطفال من قيادات وعناصر المليشيا، وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.