 متغيب منذ يومين.. العثور على جثة طالب بطب أسنان في نهر النيل في إسنا بالأقصر - بوابة الشروق
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متغيب منذ يومين.. العثور على جثة طالب بطب أسنان في نهر النيل في إسنا بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 1:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 1:44 ص

عثر أهالي مدينة إسنا بالأقصر، على جثة شاب في العقد العشرين طالب بكلية طب الأسنان 22عامًا، مقيم بنجع الشيخ فضيل في نهر النيل.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب بمياه نهر النيل باسنا، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "عبد الرحمن عوض" مقيم بنجع الشيخ فضيل، وقد تم تغيبه منذ يومين.

انتقل على الفور رئيس فرع البحث الجنائي بالجنوب ورئيس مباحث إسنا إلى مكان الواقعة وتم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصى وتحرير المحضر اللازم.

وأخطرت النيابة العامة بإسنا لعرضه على الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن ومازالت نيابة إسنا تتولى تحقيقاتها حول ملابسات الحادث وسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

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