قال الفنان ماجد الكدواني، إنّ له رصيدًا كبيرًا وعظيمًا يفتخر به مع المخرج عمرو سلامة من خلال أعمال فنية جمعتهما وهي أفلام "أسماء" ثم "الشيخ جاكسون" وحاليًّا "بره المنهج".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أنّ "بره المنهج" فيلم جديد ونوعية جديدة من الأعمال الفنية.

وأشاد الكدواني، بقدرات عمرو سلامة الإخراجية، قائلا: "عمرو سلامة هو مخرج حساس جدًا وفى قمة الذكاء في التعامل مع كل ممثل وده بيريحني وبحس معه بأمان رهيب وواثق في هذا المخرج اللى بيرحينى".

وأشار إلى أن فكرة فيلم "بره المنهج" بدأت منذ 7 سنوات وتم تطورت خلال التنفيذ.

وتابع: "فيلم بره المنهج نوعية جديدة والفكرة مولودة فى دماغ عمرو سلامه من زمان وتطورت عند التنفيذ، واكتشفت أن الفيلم ده حاجة تانية وقبلت الفيلم من أول ما اتحكت لي الفكرة، لكن بعد ما وافقت قعدنا نتكلم وتعبته شويه لاني موسوس وبحب شغلي وبحب التفاصيل".