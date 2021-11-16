أطعمة ومشروبات قد تتسبب في أملاح البول

يعتبر البول مؤشرًا جيدًا على جودة النظام الغذائي، حيث يمكن أن تؤدي زيادة تناول بعض المعادن في الطعام إلى تغيير اللون والرائحة والرواسب في بول الإنسان، ويحدث هذا غالبًا بسبب الجفاف أو عدوى المسالك البولية أو التهاب البروستاتا، عند الذكور أو في المهبل عند الإناث، أو العدوى المنقولة جنسيًا، أو حصوات الكلى أو الإفراط في التغذية.

ونشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من المعلومات حول الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تتسبب في أملاح البول، والتي تأتي على النحو التالي:

*الطعام المالح:

تشمل هذه الأطعمة بشكل أساسي رقائق البطاطس المصنعة والأطعمة المعلبة واللحوم المقددة، حيث يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح مع عدم تناول كمية كافية من الماء إلى الجفاف وتعكر البول.

*شراب الذرة عالي الفركتوز:

تبدو هذه المادة المضافة غير ضارة تقريبًا لكل عنصر غذائي معبأ خاصة المشروبات الغازية والحلويات، فقد تؤدي عند تناولها بكميات كبيرة إلى زيادة إنتاج حمض اليوريك مما يؤدي إلى زيادة أملاح البول.

*منتجات الألبان:

يؤدي الإفراط في تناول الحليب ومنتجات الألبان، إلى زيادة الفسفور في الجسم مما يؤدي إلى عكر البول، ويتم تسريع هذا الأمر عندما يكون الشخص مصابًا بمرض أساسي في الكلى.

*اللحوم:

وتشمل اللحوم الحمراء والدواجن التي تؤدي مرة أخرى إلى إفراز الفوسفور الزائد الذي يتم دمجه مع الملح الزائد على شكل لحوم مصنعة مما يؤدي إلى تعكر البول.

*المأكولات البحرية:

هناك أنواع معينة من المأكولات البحرية مثل السردين والأنشوجة، والمحار تحتوي على نسبة عالية من البيورينات التي تتحول إلى حمض البوليك مما يؤدي إلى تغير لون البول وزيادة نسبة الأملاح به.

*الكافيين:

يعد الإفراط في تناول القهوة والشاي بما في ذلك الشاي الأسود والأخضر مع الكافيين، سببًا في فقدان الماء مما يؤدي إلى الجفاف، وتغيير لون البول.