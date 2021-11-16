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تركيا تعتقل مشتبها به في اغتيال رئيس هايتي

هايتي
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 12:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 12:03 م

ألقت السلطات التركية، القبض على مشتبه به في جريمة اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء.

وأفادت الأناضول في وقت متأخر أمس الإثنين، بأنه تم اعتقال سمير حنظل، أحد المشتبه بهم في اغتيال مويس في يوليو الماضي، لدى وصوله إلى مطار إسطنبول.

وأفاد التقرير بأن حنظل كان في طريقه من الولايات المتحدة إلى الأردن، عبر اسطنبول، وأنه مطلوب بموجب إشعار من الشرطة الدولية "الانتربول".

وتم إيداع المشتبه به أحد سجون اسطنبول بعد أن أصدرت السلطات أمر احتجاز مؤقت بحقه لمدة 40 يوما.

وقال وزير الخارجية في هايتي، كلود جوزيف، عبر حسابه على تويتر إنه تحدث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بشأن احتجاز المشتبه به، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

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