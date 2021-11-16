الحكومة تنفي تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارتان على انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسي الحالي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، وناشدتا جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ومن جانبها أكدت وزارة التعليم العالي على أنه تم تقديم نحو 2 مليون جرعة بالجامعات من لقاح فيروس كورونا، حتى 14 نوفمبر2021، ما بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذا العاملين والطلاب، على أن يتم منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا إلى الحرم الجامعي، بدءاً من الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، وفي إطار المحافظة على السلم العام وصحة وسلامة الجميع من الإصابة بالمرض وتفشي الفيروس، كما يتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية.