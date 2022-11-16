الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من العنف في الضفة الغربية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس -وفقا لبيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من تصاعد العنف في الضفة الغربية.. ونتقدم بأحر التعازي لعائلات وأحباء المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين لقوا مصرعهم خلال الـ48 ساعة الماضية"، مضيفا " ندين بشدة الهجوم الذي وقع اليوم والذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح ثلاثة آخرين".



وأضاف المتحدث أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة حادة ومقلقة في عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك العديد من الأطفال، مشددا على ضرورة أن يتخذ الطرفان إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.