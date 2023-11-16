إسرائيل تطالب سكان شمال غزة الفرار إلى الجنوب

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدنيين في شمال قطاع غزة المحاصر مجددا الفرار إلى الجنوب وللمنطقة الإنسانية هناك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس": "إلى سكان أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي والدرج التفاح والشجاعية وجباليا، نحثكم على ضرورة إخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظا على سلامتكم، وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة عصرا (14:00 بتوقيت جرينتش)، للوصول إلى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية".

وأضاف، "سنقوم بتعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديدا بين العاشرة صباحا (08:00 بتوقيت جرينتش) والثانية بعد الظهر (12:00 بتوقيت جرينتش)، لأغراض إنسانية في الشجاعية وحي التركمان"، مؤكدا، "ندعوكم إلى انتهاز هذه الفترة للوصول الى شارع صلاح الدين والانتقال جنوبا".

وجاء في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية، أنه يمكن لجميع المدنيين الذين تمنعهم حركة حماس من الفرار، الاتصال بالجيش الإسرائيلي عبر الهاتف أو عبر منصة "تليجرام"، حد قوله.