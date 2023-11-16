نشر 1500 شرطي ألماني لتأمين زيارة الرئيس التركي لبرلين

من المنتظر أن يتولى نحو 1500 شرطي ألماني مهمة مرافقة ،وتأمين زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الألمانية برلين غدا الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الخميس، إن أفراد شرطة من ولايات أخرى، بالإضافة إلى أفراد من الشرطة الاتحادية، سيقدمون الدعم في تأمين هذه الزيارة.

وسيتم تطويق المناطق حول ديوان المستشارية وقصر الرئاسة "بيلفو"، وكذلك السفارة التركية الواقعة عند حديقة تيرجارتن.

وستجري الشرطة، عملية انتشار كبيرة بعد غد السبت ،وذلك بسبب مظاهرة سينظمها أكراد احتجاجا على سياسية أردوغان وبسبب مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، بالإضافة إلى مباراة ودية ستجمع بين المنتخبين التركي والألماني في الاستاد الأولمبي.

ومن المرجح أن تهبط طائرة أردوغان في مطار برلين عند ظهر غد، وسيعقد الرئيس التركي لقاء مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في وقت مبكر من بعد ظهر غد، وفي أعقاب ذلك سيجري محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس وسيحضر الجانبان مأدبة عشاء.

ومن المقرر أن يغادر أردوغان برلين مساء غد.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت قال لصحفيين عن الزيارة أمس الأربعاء: "هذه زيارة لشريك صعب سنناقش معه مجموعة كاملة من الملفات".

وأضاف أن شولتس سيوضح موقف ألمانيا الثابت حول أن دولة الاحتلال لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد عملية طوفان الأقصى الذي شنتها حماس على الكيان الصهيوني في السابع من الشهر الماضي.

ورفضت تركيا التعليق على هذه التصريحات.

وكان أردوغان قد وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، وهجماتها على غزة بـ"المذبحة"