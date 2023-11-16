مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية: جهود مكثفة لنقل الأطفال الخدج من غزة إلى مصر في أقرب وقت

أفادت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، بوجود جهود مصرية مكثفة لنقل أطفال حديثي الولادة من قطاع غزة إلى مصر حفاظا على أرواحهم.

وأشارت المصادر إلى وجود اتصالات مصرية لنقل عدد من الأطفال الخدج بشكل عاجل من شمال القطاع إلى مصر، ووجود تحركات واتصالات مصرية مكثفة للإفراج عن المحتجزين من القطاع.

وأضافت المصادر، أنّ مصر تواصل تحركاتها مع جميع الأطراف المعنية لسرعة إنهاء صفقة للإفراج عن المحتجزين والأسرى.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمستشفيات غزة محمد زقوت، إن مصر أبدت استعداداها لاستقبال الأطفال الخدج المحاصرين بمجمع الشفاء، موضحًا أن الجانب المصري أكد هذا الموقف حتى قبل اقتحام قوات الاحتلال للمجمع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، صباح الخميس، أن وزارة الصحة في غزة مستعدة لنقل هؤلاء الأطفال إلى معبر رفح، ولكن بعد التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونوه أن «سيارات وزارة الصحة تُستهدف بشكل مباشر»، مضيفًا: «طالبنا بدخول سيارات الصليب الأحمر، والدفع بقافلة قوامها 20 سيارة تتوجه من المنطقة الوسطى والجنوب إلى المجمع، ثم يتم إجلاء الأطفال عبر معبر رفح لضمان حياتهم ومعالجتهم في مصر».