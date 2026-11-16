هيئة قناة السويس تمد تخفيضات رسوم عبور السفن حتى 30 يونيو 2027

أعلنت هيئة قناة السويس استمرار تخفيضات الرسوم الممنوحة للعديد من السفن المارة بالمجرى الملاحي حتى 30 يونيو 2027، بنسب تصل إلى 75% من رسوم العبور العادية، طبقًا لطبيعة السفن وموانئ المنشأ والوجهة.

وتشمل التخفيضات سفن بضائع الصب الجاف، وناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية والكيماويات والسوائل الأخرى، وناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، وسفن الحاويات وحاملات السيارات.

وحصلت سفن بضائع الصب الجاف على جانب كبير من التخفيضات التي أقرها 12 منشورًا ملاحيًا للسفن التي تغطي خطوط التجارة بين الأمريكتين وآسيا، وأستراليا وشمال غرب أوروبا، وغرب أفريقيا وموانئ البحر الأحمر والخليج العربي.

فيما جددت الهيئة التخفيضات الممنوحة للسفن المحملة والفارغة بالخطوط الرابطة بين موانئ شرق الأمريكتين وآسيا، بنسب تتراوح بين 10 و75%، إذ تحصل السفن العاملة بين الساحل الشرقي الأمريكي، شمال ميناء سافانا، وموانئ غرب شبه القارة الهندية، من كراتشي حتى كوتشين، على خصم 10%.

وترتفع النسبة إلى 40% للسفن المتجهة إلى الموانئ الواقعة شرق كوتشين وحتى ما قبل بورت كلانج، وتصل إلى 55% عند التوجه إلى بورت كلانج وما شرقه، بما يشمل الشرق الأقصى.

وأكدت المنشورات الملاحية أن السفن القادمة من ميناء سافانا وما جنوبه، بما يشمل الخليج الأمريكي ونهر المسيسيبي والبحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية حتى ما قبل موانئ البرازيل، تحصل على تخفيض 25% عند العمل مع موانئ غرب شبه القارة الهندية، ويرتفع إلى 65% للموانئ الواقعة شرق كوتشين وحتى ما قبل بورت كلانج، ويصل إلى 75% للسفن العاملة مع بورت كلانج وما شرقه.

وامتدت التخفيضات إلى الخط الملاحي الرابط بين أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا، بداية من ميناء كاديز الإسباني وما شماله، بنسب تتراوح بين 25 و75%.

وتمنح المنشورات تخفيضًا بنسبة 25% للسفن القادمة من أو المتجهة إلى موانئ شمال غرب أوروبا، والعاملة مع الموانئ الأسترالية الواقعة شمال غرب ميناء كيرنز وحتى ميناء داروين، فيما ترتفع النسبة إلى 55% للموانئ الواقعة غرب داروين وحتى ما قبل ميناء جيرالدتون.

وتصل نسبة الخصم إلى 75% للسفن العاملة مع موانئ جنوب غرب وجنوب وشرق أستراليا، بداية من جيرالدتون وحتى كيرنز.

وجددت هيئة قناة السويس حوافز سفن الصب الجاف المحملة والفارغة العاملة مباشرة بين موانئ موريتانيا وجنوبها بغرب أفريقيا، وموانئ الخليج العربي والهند وما شرقها والشرق الأقصى، بنسب تتراوح بين 15 و75%.

وتحصل السفن القادمة من موريتانيا وجنوبها حتى ما قبل موانئ غينيا، أو المتجهة إليها، على تخفيض 15% عند العمل بين غرب أفريقيا وموانئ الخليج العربي بداية من مسقط، وترتفع النسبة إلى 25% عند العمل مع موانئ غرب شبه القارة الهندية، من كراتشي حتى كوتشين، وتصل إلى 75% للموانئ الواقعة بعد كوتشين وما شرقها.

أما السفن القادمة من غينيا وجنوبها بغرب أفريقيا أو المتجهة إليها، فتحصل على تخفيض 70% عند العمل مع موانئ الخليج العربي بداية من مسقط، وترتفع إلى 75% للسفن المتجهة إلى موانئ شبه القارة الهندية بداية من كراتشي وما شرقه، بما يشمل الشرق الأقصى.

وجددت الهيئة التخفيضات الممنوحة لسفن الصب الجاف العاملة مباشرة بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر وموانئ جنوب غرب أفريقيا، بنسبة 20% للسفن العاملة مع موانئ غانا وتوجو وبنين ونيجيريا، وترتفع إلى 45% للسفن المتجهة إلى موانئ الكاميرون وجنوبها.

وتضمنت الحوافز التي منحتها الهيئة أيضًا سفن بضائع الصب الجاف المحملة والفارغة العاملة بين موانئ شمال غرب أوروبا بداية من كاديز، وموانئ أستراليا، بالتخفيضات المحددة للمسارات السابقة.

وسجل الربع الثالث من 2026 عبور 1007 سفن صب جاف بنحو 24.86% من إجمالي السفن العابرة، لتحتل المركز الثاني بين 9 أنواع رئيسية، فيما بلغت حمولاتها الصافية 37.841 مليون طن، تمثل 18.57% من إجمالي الحمولات.

وتضمنت المنشورات الملاحية سفن الحاويات، إذ جددت الهيئة استمرار إعفاء سفن الحاويات المحملة والفارغة العاملة مباشرة بين موانئ شمال غرب أوروبا، وميناء طنجة المغربي بداية من ميناء ألخيسيراس الإسباني، والمتجهة إلى بورت كلانج وما يليه شرقًا من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، من الزيادة المقررة على رسوم العبور العادية بنسبة 15%، بجانب التخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات العاملة بين الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي من جهة، وموانئ جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا من جهة أخرى.

وتحصل السفن القادمة من ميناء نورفولك وما شماله والمتجهة إلى بورت كلانج وما شرقه على خصم 40%، وترتفع نسبة التخفيض إلى 60% للسفن القادمة من الموانئ الواقعة جنوب نورفولك والمتجهة إلى الوجهات نفسها، بينما تحصل السفن العاملة بين موانئ كولومبو وما يقع شرقها والموانئ الواقعة قبل بورت كلانج على تخفيض 50%.

وأكدت بيانات الربع الثالث من العام الجاري عبور 598 سفينة حاويات، بنحو 14.77% من إجمالي السفن، بحمولات صافية بلغت 50.553 مليون طن، بما يعادل 24.81% من إجمالي الحمولات العابرة.

وفيما يتعلق بناقلات البترول والمشتقات، فقد جددت الهيئة التخفيضات الممنوحة لناقلات البترول الخام المحملة والفارغة العاملة على الرحلات المباشرة بين مناطق الخليج الأمريكي والكاريبي وأمريكا اللاتينية وموانئ آسيا، بنسب تتراوح بين 25 و75%.

وتحصل الناقلات العاملة بين موانئ الخليج الأمريكي بداية من ميامي والموانئ الواقعة غربه، ومنطقة الكاريبي والموانئ الواقعة شمال جزيرة سان أندريس، وموانئ الخليج العربي بداية من ميناء صور العماني وحتى ما قبل كراتشي، على تخفيض 25%، وترتفع النسبة إلى 35% للناقلات المتجهة إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من كراتشي وحتى كوشين.

بينما تصل إلى 75% للناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة شرق كوشين، فضلًا عن الناقلات العاملة بين موانئ أمريكا اللاتينية بداية من كولومبيا وموانئ آسيا بداية من كراتشي وما شرقه.

وامتدت التخفيضات إلى ناقلات المشتقات البترولية المحملة فقط، العاملة بين الخليج الأمريكي والكاريبي وأمريكا اللاتينية وموانئ آسيا، وتحصل الناقلات القادمة من الخليج الأمريكي بداية من ميامي والموانئ الواقعة غربه، ومنطقة الكاريبي والموانئ الواقعة شمال جزيرة سان أندريس، والمتجهة إلى كراتشي وحتى كوشين، على تخفيض 30%، وترتفع النسبة إلى 65% للناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة شرق كوشين وحتى ما قبل بورت كلانج، وتصل إلى 75% للناقلات المتجهة إلى بورت كلانج وما شرقه.

فيما تحصل ناقلات المشتقات البترولية المحملة العاملة بين موانئ أمريكا اللاتينية بداية من كولومبيا وجنوبها، وموانئ آسيا بداية من كراتشي وما شرقه، على تخفيض يصل إلى 75%.

وقد حصلت ناقلات البترول ومشتقاتها على نحو 41.6% من إجمالي الحمولات العابرة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026.

وشملت التخفيضات ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى المحملة والفارغة، العاملة بين الخليج الأمريكي والساحل الشرقي لأمريكا الشمالية من جهة، وموانئ الهند وآسيا من جهة أخرى، بنسب تخفيض تصل إلى 75%.

وتحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي، بداية من ميامي والموانئ الواقعة غربه، والموانئ الواقعة جنوب الخليج الأمريكي، وموانئ غرب شبه القارة الهندية من كراتشي وحتى كوشين، على خصم 25%، وترتفع النسبة إلى 55% للموانئ الواقعة شرق كوشين وحتى ما قبل بورت كلانج، وتصل إلى 75% للسفن المتجهة إلى بورت كلانج وما شرقه.

وتمنح الهيئة الناقلات العاملة بين موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية الواقعة شمال ميامي وموانئ الهند وما شرقها، تخفيضًا بنسبة 25% للموانئ الواقعة شرق كوشين وحتى ما قبل بورت كلانج، ويرتفع إلى 35% للسفن المتجهة إلى بورت كلانج وما بعده.

وقررت الهيئة مد الحوافز للناقلات المحملة والفارغة للغاز المسال «LPG»، للسفن المارة بعدد من الخطوط بين الأمريكتين والهند وشرق آسيا، إذ تحصل السفن القادمة من ميامي والموانئ الواقعة غربه داخل الخليج الأمريكي، والموانئ الواقعة جنوب الخليج، والمتجهة إلى موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى كوتشي، على تخفيض 25%، ويرتفع الخصم إلى 55% للموانئ الواقعة شرق كوتشي وحتى ما قبل بورت كلانج، ويصل إلى 75% للموانئ الواقعة عند بورت كلانج وما شرقه.

أما الناقلات العاملة بين موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية الواقعة شمال ميامي والموانئ الواقعة شرق كوتشي وحتى ما قبل بورت كلانج، فتحصل على تخفيض 25%، ويرتفع إلى 35% للموانئ الواقعة عند بورت كلانج وما شرقه.

وتحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي، بداية من ميامي والموانئ الواقعة غربه، والموانئ الواقعة جنوب الخليج الأمريكي، وموانئ الخليج العربي بداية من صور العماني وحتى كوتشي بغرب الهند، على تخفيض 30%.

وترتفع النسبة إلى 60% للناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة شرق كوتشي وحتى ما قبل بورت كلانج، وتصل إلى 75% للناقلات العاملة مع بورت كلانج وما شرقه.

كما تحصل ناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة بين موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية الواقعة شمال ميامي وموانئ غرب القارة الهندية بداية من كراتشي وحتى كوتشين على تخفيض 10%، ويرتفع إلى 35% للموانئ الواقعة شرق كوتشين.

وقد سجلت ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبور 122 سفينة خلال الربع الثالث من 2026، بنحو 3.01% من إجمالي السفن العابرة، بحمولات صافية بلغت 13.364 مليون طن.

وتضمنت المنشورات الملاحية حاملات السيارات المحملة والفارغة، العاملة مباشرة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي من جهة، وموانئ الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا بداية من بورت كلانج الماليزي وما شرقه من جهة أخرى.

وتمنح الهيئة تخفيضًا بنسبة 40% لحاملات السيارات العاملة بين ميناء نورفولك وما شماله وموانئ بورت كلانج وما شرقه، بينما ترتفع نسبة التخفيض إلى 55% للسفن العاملة بين الموانئ الواقعة جنوب نورفولك والوجهات نفسها.

وتهدف هيئة قناة السويس إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية إليها من خلال تلك التخفيضات التي تمنح للسفن المارة بالمجرى الملاحي، لتعزيز تنافسية القناة عالميًا وتطبيق سياسة تسعير مرنة تجعل المرور عبر القناة أكثر جدوى وجاذبية للخطوط الملاحية المختلفة.