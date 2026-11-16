وزيرا المالية والتعليم العالي يعلنان الزيادة المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات حتى يوليو 2028

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك وزير المالية، تفاصيل الزيادات المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، والتي تتضمن 3 مراحل زمنية تبدأ في نوفمبر 2026، وتستمر بزيادات إضافية في يوليو 2027 ويوليو 2028.

ووفقًا للجدول المعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين، يحصل عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ على زيادة مالية إجمالية تصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه، موزعة بواقع 2250 جنيهًا اعتبارًا من نوفمبر 2026، و5250 جنيهًا في يوليو 2027، و6 آلاف جنيه في يوليو 2028.

ويحصل الأستاذ المساعد على زيادة إجمالية تبلغ 12 ألفًا و250 جنيهًا، بواقع 2000 جنيه في نوفمبر 2026، و4750 جنيهًا في يوليو 2027، و5500 جنيه في يوليو 2028.

وبالنسبة لدرجة مدرس، تبلغ الزيادة الإجمالية 11 ألف جنيه، موزعة بواقع 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في يوليو 2027، و5 آلاف جنيه في يوليو 2028.

كما تصل الزيادة الإجمالية للمدرس المساعد إلى 9750 جنيهًا، بواقع 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيهًا في يوليو 2027، و4500 جنيه في يوليو 2028.

أما المعيد، فتبلغ الزيادة المالية المقررة له 8500 جنيه، موزعة بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و3250 جنيهًا في يوليو 2027، و4 آلاف جنيه في يوليو 2028.