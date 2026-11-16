 التعليم: التقييم المبدئي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي للتدريب فقط - بوابة الشروق
الإثنين 16 نوفمبر 2026 12:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟
النتـائـج تصويت

التعليم: التقييم المبدئي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي للتدريب فقط

نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 12:50 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 12:50 م

أرسلت وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية تعليمات بشأن التقييم المبدئي للصفوف الأول والثاني الابتدائي خلال الشهر الجاري.

قالت الوزارة إنه سيتم عقد تقييم مبدئي للصفوف الأول والثاني الابتدائي في الفترة 24 نوفمبر الجاري وحتى 26 نوفمبر، للمواد اللغة العربية والتربية الدينية والرياضيات واللغة الإنجليزية، وأوضحت أن التقييم المبدئي يعتبر تدريب فقط على أداء الامتحانات، ولا يضاف للمجموع الكلي.

وشددت الوزارة على أنه ينفذ وفق القرار الوزاري 151 لسنه 2026 ويتم عن طريق معلم المادة داخل الفصل مع استمرار اليوم الدراسي بانتظام حسب المواعيد المقررة رسمياً من دخول وخروج التلاميذ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك