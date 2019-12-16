صنداي تايمز: رئيس وزراء بريطانيا يعتزم إجراء تعديل كبير في الحكومة وكبار الموظفين

قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم رئاسة حكومة ”ثورية“ وذلك بإبعاد وزراء وضم وزارات واستبدال موظفين حكوميين بخبراء من خارج مجلس الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن جونسون، الذي فاز حزب المحافظين بزعامته بأغلبية كبيرة في انتخابات يوم الخميس، يمكن أن يبعد ما يصل إلى ثلث فريقه الرئيسي من الوزراء للتركيز على مطالب ناخبي حزب العمال المعارض التقليديين في شمال ووسط انجلترا الذين صوتوا لحزب المحافظين.

وأضافت أن وزارة بريكست التي تتولى تنسيق الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي ستُلغى يوم 31 يناير كانون الثاني عندما يحقق جونسون وعده للبريطانيين بالانسحاب من التكتل الأوروبي.

ومضت صنداي تايمز تقول إن جونسون سيشكل إدارة للحدود والهجرة منفصلة عن وزارة الداخلية وسيضم وزارة التجارة إلى إدارة الأعمال.

وأضافت أن من المتوقع أن يجري جونسون تعديلا وزاريا طفيفا فقط في الأيام المقبلة لإبدال الوزراء الذين لم ينجحوا في الانتخابات لكنه سيجري تعديلات كبيرة في فبراير شباط في حكومته التي يأمل أن تنفذ وعود الإصلاح الداخلي التي قطعها خلال الانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن شخصية كبيرة قولها إن التعديل الذي سيُجرى في الحكومة في فبراير شباط ”سيكون كبيرا جدا. سيضم أولئك الذين يمكنهم أداء واجباتهم ولا ينشغلون بما تقوله وسائل الإعلام والأشياء قصيرة المدى.

”نضع خطة مفصلة للغاية وثورية للغاية وسنطبقها حال اكتمالها“.

ولم يرد متحدث باسم جونسون على الفور على طلب للتعليق. كما رفضت ريشي سوناك نائبة وزير المالية التعليق على تقرير الصحيفة البريطانية مكتفية بالقول إنه ستكون هناك حكومة فعالة.