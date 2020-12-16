 البرلمان العربي يدعم البحرين ضد محاولات تهديد أمنها والتدخل في شؤونها - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يدعم البحرين ضد محاولات تهديد أمنها والتدخل في شؤونها

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 1:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 1:16 م
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على دعم البرلمان ووقوفه التام مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يهدد أمنها ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك وفق بيان للبرلمان العربي اليوم الأربعاء في برقية تهنئة رفعها رئيس البرلمان عادل العسومي إلى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى الحادية والعشرين لتولي ملك البحرين مقاليد الحكم.

وثمَّن رئيس البرلمان العربي ،خلال البرقية، الدور الكبير الذي يقوم به ملك البحرين في دعم وحماية الأمن القومي العربي من خلال تبني سياسة خارجية رسّخت المكانة المتميزة لمملكة البحرين وعزَّزت حضورها الفاعل في محيطها العربي الإقليمي والدولي، وساهمت بشكل فعّال في دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره واعتزازه الشديد لما وصلت إليه مملكة البحرين في ظل قيادة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، وما حققته من إنجازات هامة في شتى الميادين من نهضة واستقرار وتنمية، والسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الازدهار للشعب البحريني في ظل المشروع الإصلاحي لملك البحرين.

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