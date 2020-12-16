اتحاد الكرة: نتيجة المسحة الجديدة تحسم عودة أو استمرار منتخب الشباب في تونس

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أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على تأجيل ارسال الطائرة الخاصة لاعادة بعثة منتخب الشباب لحين ظهور نتيجة المسحة الأخيرة.

وقال العطار عبر شاشة صدى البلد: "أجلنا ارسال الطائرة لبعثة منتخب الشباب في تونس لحين معرفة نتيجة المسحة الأخيرة.

واردف: نأمل ان يكون هناك نتائج سلبية في المسحات من أجل الاستمرار في البطولة وعدم العودة.

وتابع: ارسلنا ثنائي جديد لبعثة المنتخب كان قد اختارهم ربيع ياسين قبل السفر ولكن استبعادهم من السفر كان لاسباب فنية، وسنحسم قرار ارسال الطائرة بعد التعرف على نتيجة المسحة الاخيرة».

وأشار:«عدم وجود رئيسا للبعثة ليس سببا فيما حدث في بعثة منتخب الشباب، وسنضغط على الكاف، ونحن على تواصل معهم منذ يوم أمس».

وأضاف: «بعد عودة البعثة سيكون هناك تحقيق فيما حدث ومعرفة سببه».

وأتم:«شعور طيب من اللاعبين اصرارهم على الاستمرار وتكملة البطولة، والوزير يتابع باستمرار كل مايخص البعثة».