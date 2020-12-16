اتحاد الكرة: نتيجة المسحة الجديدة تحسم عودة أو استمرار منتخب الشباب في تونس

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على تأجيل ارسال الطائرة الخاصة لاعادة بعثة منتخب الشباب لحين ظهور نتيجة المسحة الأخيرة.
وقال العطار عبر شاشة صدى البلد: "أجلنا ارسال الطائرة لبعثة منتخب الشباب في تونس لحين معرفة نتيجة المسحة الأخيرة.
واردف: نأمل ان يكون هناك نتائج سلبية في المسحات من أجل الاستمرار في البطولة وعدم العودة.
وتابع: ارسلنا ثنائي جديد لبعثة المنتخب كان قد اختارهم ربيع ياسين قبل السفر ولكن استبعادهم من السفر كان لاسباب فنية، وسنحسم قرار ارسال الطائرة بعد التعرف على نتيجة المسحة الاخيرة».
وأشار:«عدم وجود رئيسا للبعثة ليس سببا فيما حدث في بعثة منتخب الشباب، وسنضغط على الكاف، ونحن على تواصل معهم منذ يوم أمس».
وأضاف: «بعد عودة البعثة سيكون هناك تحقيق فيما حدث ومعرفة سببه».
وأتم:«شعور طيب من اللاعبين اصرارهم على الاستمرار وتكملة البطولة، والوزير يتابع باستمرار كل مايخص البعثة».