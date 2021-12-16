كورال أطفال الأوبرا فى حفل فنى على مسرح سيد درويش بالاسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء أمس الأربعاء، حفلا فنيا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، وتدريب ايمن مصطفى ، ندى غالب ، شمس ، بمصاحبة موسيقية الفنان على الخبيري ، وذلك على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.

أقيم الحفل وفق اجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا بجميع مسارحها للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة مع تباعد المقاعد .

تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغاني الاطفال منها يوم اجازتنا، ميدو ، يا أصحابي و صحباتى ، توت توت ، كاكي كاك .

كما قدم أطفال الأوبرا أوبريت " العقلاء" من فيلم "المليونير "و هو أغنية حوارية أداها مجموعة من الفنانين، مع الفنان إسماعيل ياسين، كلمات أبو السعود الابياري، و ألحان عزت الجاهلى .

تجدر الإشارة إلى ان كورال اطفال اوبرا الاسكندرية تأسس فى الموسم الفنى لعام ٢٠٠٩، قدم مجموعة من الاوبريتات الفنية الناجحة للأطفال منها الدندورما ، الليلة الكبيرة ، و العقلاء ، وتتميز حفلاته بالاقبال الجماهيرى الشديد من الاطفال والكبار .