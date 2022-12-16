كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن اسماء طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مواجهة منتخبي الأرجنتين وفرنسا، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، على ملعب لوسيل يوم الأحد القادم، والتي ستجمع منتخبي فرنسا والأرجنتين.

واختار الاتحاد الدولي للعبة، الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مواجهة منتخبي فرنسا والأرجنتين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ويُعد البولندي مارتشينياك من الحكام المعروفين لدي الجماهير المصرية، حيث أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر عن موسم 2020 - 2021، والتي أقيمت بشهر يوليو الماضي وانتهت لصالح الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

كما أدار سيمون 3 مباريات في بطولة كأس العرب 2021، والتي أقيمت في قطر العام الماضي، ومن بينهما المباراة الشهيرة بين منتخبي قطر والجزائر بالدور نصف النهائي، والتي شهدت احتساب 21 دقيقة كوقت بدل ضائع.

فيما تولى الحكم البولندي القيادة التحكيمية لمباراتين ببطولة كأس العالم 2022، وكانت الأولى مواجهة منتخبي فرنسا والدنمارك في دور المجموعات، والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين لهدف، بينما أدار مواجهة منتخبي الأرجنتين وأستراليا في دور الـ 16، والتي انتهت بفوز التانجو بهدفين لهدف.

وقاد مارتشينياك 17 مباراة خلال الموسم الحالي، سواء على مستوى الأندية محليًا أو أوروبيا والمنتخبات، أظهر خلالهم 86 بطاقة صفراء وبطاقة وحيدة حمراء، إلى جانب احتسابه 7 ركلات جزاء في الموسم الجاري 2022 - 2023.