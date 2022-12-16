أئمة ووكلاء الأوقاف الجزائرية: مصر لديها من الحضارة ما يبهر الزائرين

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية جولة سياحية لـ19 عالمًا من أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، اليوم الجمعة، زاروا خلالها قلعة قايتباي، ثم أدوا صلاة الجمعة بمسجد سيدي المرسي أبو العباس، أعقبها زيارة لمسجد الإمام البوصيري، إضافة إلى زيارة بعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.



يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.



وقد أبدى وفد أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة انبهارهم بمعالم وآثار محافظة الإسكندرية وكنوزها الحضارية والتاريخية التي تمثل ملامح الشخصية المصرية الفريدة، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر مشرق، فلديها من الجمال والحضارة ما يبهر كل الزائرين.



وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الجزائري عن خالص شكره للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على هذه الدورات العلمية المتميزة وهذه الجولات والزيارات المتميزة، التي استطاعوا من خلالها رؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية عريقة وحاضر مشرق بالأمل، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.