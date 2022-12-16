أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعم الحكومة الأمريكية المستمر للصومال في كافة المجالات العسكرية والتنموية وفق الاتفاقيات القائمة بين البلدين، مشيدا بالعمليات الرامية الى القضاء على حركة الشباب في جميع المناطق الصومالية خاصة العمليات الجارية في ولاية هيرشبيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش القمة الإفريقية الأمريكية التي استمرت ثلاثة أيام.

وأطلع رئيس الصومالي، القادة والدبلوماسيين الأمريكيين على الوضع في الصومال، ولاسيما العمليات العسكرية الجارية في جميع أنحاء البلاد ضد حركة الشباب.

وفي السياق، عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اجتماعاً مع نظيريه الأوغندي يوري موسيفيني والكيني ويليام روتو على هامش فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية بالعاصمة واشنطن، حيث أطلعهما على الإنجازات الهامة التي حققتها القوات الصومالية في الفترة الأخيرة في أقاليم جنوب ووسط البلاد.

من جانبهما، أشاد رئيسا أوغندا وكينيا بعمليات الجيش الصومالي في أقاليم جنوب ووسط البلاد والتي أظهرت مدى استعداد الحكومة الفيدرالية والشعب الصومالي على قضاء الإرهابيين.

وعلى جانب آخر، أعلنت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، إن الحكومة الأمريكية ستتبرع بمبلغ 411 مليون دولار إضافيًا للصومال لتعزيز المساعدات الإنسانية.