الأهلي يكتسح الزهور بدوري السلة

حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الزهور بنتيجة 92–49، في إطار ذهاب الدور التمهيدي بدوري السوبر.

وسيطر رجال سلة الأهلي على جميع مجريات المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل، حيث تقدم في الشوط الأول 52–22، قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 92–49.

وتقام مباريات الدور التمهيدي بنظام البيست أوف ثري، أي أن الفريق الفائز في مباراتين يتأهل للمرحلة الترتيبية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل، ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة لضمان التأهل للمرحلة الترتيبية، وفي حالة الخسارة تقام مباراة فاصلة.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر لكرة السلة في الموسم الماضي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3–2.