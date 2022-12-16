رئيسا روسيا وبيلاروسيا يبحثان الوضع الراهن الاثنين المقبل

أعلنت الرئاسة البيلاروسية اليوم الجمعة، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر الاستقلال يوم الاثنين المقبل بالعاصمة مينسك لبحث الوضع الراهن وخاصة التعاون في مجال الطاقة.

ذكر ذلك المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية بحسب وكالة أنباء (بيلتا)، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون جدول أعمال المفاوضات واسع النطاق على أن تبدأ المحادثات بشكل موسع ويحيط رؤساء الدولتين أعضاء حكومتهما ووزرائها ورؤساء الأجهزة الحكومية، لبحث مجموعة كاملة من القضايا الأكثر إلحاحا للتكامل بين البلدين.

وأضاف المكتب الاعلامي للرئاسة البيلاروسية أنه مع المقرر أيضا أن يعقد الرئيسان عقب ذلك اجتماعا فرديا لبحث تنفيذ برامج دولة الاتحاد المعتمدة سابقا، ليبدأ أولا ببحث التعاون التجاري والاقتصادي ومشاريع إحلال الواردات المشتركة.

ولفت المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية إلى أن التعاون في قطاع الطاقة سيكون نقطة مهمة في جدول الأعمال، كما سيولي الرئيسان اهتماما كبيرا للقضايا الأمنية، ويتبادلان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والعالم ويناقشان الإجراءات المشتركة للاستجابة للتحديات الناشئة.