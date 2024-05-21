الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لديه لصالح الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وأعلن المجلس الأوروبي، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخطة المعدة بشأن إيرادات روسيا غير العادية الناتجة عن أصولها المجمدة قبلت من قبل الدول الأعضاء، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبناءً على ذلك سيتم استخدام الأرباح من الأصول الروسية لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وفي هذا السياق، سيتم تحويل 90% من الأرباح إلى الدفاع والدعم العسكري لأوكرانيا، من خلال صندوق السلام الأوروبي، و10% إلى برامج مختلفة لإعادة إعمار البلاد. وجمدت دول الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من رصيد البنك المركزي الروسي بسبب الحرب، وتحقق المؤسسات المالية التي تجمد الأصول الروسية أرباحا هائلة من خلال إعادة استثمارها عند استحقاقها. وتحتفظ شركة يوروكلير - بلجيكية تقدم خدمات مقايضة الأوراق المالية وحفظها - بمبلغ 180 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتتزايد الأصول في الميزانية العمومية للمؤسسة بسرعة ما يولد ربح مبالغ كبيرة من إيرادات الفوائد، ولهذا حققت يوروكلير إيرادات تزيد على 3 مليارات يورو العام الماضي من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من استخدام الربح السنوي الذي يبلغ نحو 3 مليارات يورو من استثمار الأصول الروسية المجمدة في شراء الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا.