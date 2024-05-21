البيت الأبيض: مصادرة معدات أسوشيتد برس في إسرائيل أمر مقلق

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن البيت الأبيض قوله إنه يتابع الأنباء الواردة عن مصادرة معدات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية في إسرائيل، واصفا الأمر بـ"مقلق".

وقال البيت الأبيض: "نتمسك بشدة بموقفنا بخصوص ضرورة أن يكون للصحفيين القدرة والحرية على أداء عملهم".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن "مسئولين إسرائيليين استولوا على كاميرا ومعدات بث تابعة لوكالة أسوشيتد برس في جنوب إسرائيل، الثلاثاء، واتهموا المؤسسة الإخبارية بانتهاك الحظر الجديد الذي فُرض على قناة الجزيرة".

وقالت الوكالة إن قطع إسرائيل بث مباشر لها من شمال غزة، هو استخدام تعسفي لقانون "الإعلام الجديد" الذي يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية بحجة "الضرر" بأمن البلاد.