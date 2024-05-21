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8 شهداء بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي مكثف على غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 5:50 م

استُشهد ثمانية فلسطينيين، مساء الثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر طبي، إفادته بسقوط 4 شهداء بينهم طفلة لم تتجاوز العام، وإصابة آخرين، بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الشوبكي في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

كما استُشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل بقصف الاحتلال منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35647، والإصابات إلى 79852، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وارتكب الاحتلال خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 85 مواطنا، وإصابة 200 آخرين.

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