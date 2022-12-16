العاهل الأردني عن مقتل الدلابيح: لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة.

وقدم العاهل الأردني وولي عهده الحسين بن عبدالله، اليوم، واجب العزاء في العقيد عبدالرازق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان الذي قتل في اشتباكات خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود امتدت إلى عدة مدن فى أنحاء المملكة.

وأكد العاهل الأردني وفقا لبيان نشره الديوان الملكي الهاشمي، أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون، قائلا " لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه".

وذكر البيان أن الملك عبدالله أكد أنه لن يقبل التطاول أو الاعتداء على أفراد الأجهزة الأمنية.

ونعت مديرية الأمن العام مقتل العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، "إثر تعرضه للإصابة بعيار نارى فى منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون فى منطقة الحسينية فى محافظة معان".