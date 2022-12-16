 هل يختلف تأثير تناول الدواء قبل أو بعد تناول الطعام؟ هيئة الدواء تجيب - بوابة الشروق
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هل يختلف تأثير تناول الدواء قبل أو بعد تناول الطعام؟ هيئة الدواء تجيب

منى زيدان
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 5:13 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 5:13 م
قالت هيئة الدواء المصرية، إن تأثير بعض الأدوية يختلف بتناول الطعام من عدمه، فبعض الأدوية قد تعمل بشكل أسرع، أو أبطأ، أو أفضل، أو حتى أسوأ عندما تأخذها على معدة فارغة أو مليئة بالطعام.

كما أن هناك بعض الأدوية التي ينبغي تعاطيها أثناء الأكل حتى لا تضر المعدة فاختلاط الطعام بالدواء يعمل على الحد من هذا الخطر.​

وأكدت الهيئة على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

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