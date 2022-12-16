5 طرق ممتعة للبقاء نشيطا دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية

يسعى الكثير من الأشخاص إلى الحفاظ على نشاطهم البدني خلال فصل الشتاء دون ممارسة التمارين الرياضية المكثفة في صالة الألعاب الرياضية.



موقع "تايمز أوف إنديا" نشر مجموعة من المعلومات حول بعض الطرق الممتعة والسهلة للحفاظ على النشاط البدني دون مشاكل التدريبات الرياضية.



*صعود الدرج



يعد الصعود والنزول على الدرج طريقة رائعة لزيادة قوة ساقيك وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وهي أيضا واحدة من أفضل الطرق للمساعدة على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، وهو أيضا يبني ويقوي عضلات الجسم السفلية مع الحفاظ على صحة العظام والمفاصل.



*حبل القفز



يمكن أن تحسن حبال القفز من صحة القلب وتحرق أيضًا الحد الأقصى من السعرات الحرارية، مما يساعد بدوره على إنقاص الوزن، وتحسين التناسق للجسم، مع بناء كثافة العظام والحفاظ عليه، ويمكن أن يقوي نط الحبل أيضًا عضلات جذعك ورجلك.



*المشي لمسافات طويلة



المشي لمسافات طويلة هو تمرين للقلب والأوعية الدموية، ويساعد أيضا على التخلص من التوتر والقلق، وذلك لأنه أشبه بنشاط ترفيهي أكثر من كونه تمرينًا، لذلك إذا كنت ترغب في حرق السعرات الحرارية وتقوية جذع الجسم وأيضًا لديك أرجل نحيلة، فإن المشي لمسافات طويلة هو ما يجب عليك القيام به.



*أرجل أعلى الحائط



من التمارين البسيطة والفعالة تمارين الإطالة على الحائط ، وتحديداً تمرين الرجلين لأعلى الحائط، فهو يساعد على استرخاء العقل، وتخفيف الألم، وتحسين وظائف الغدة الدرقية، وزيادة الطاقة.



*الرقص



الرقص هو طريقة أخرى يمكنك من خلالها الحفاظ على نشاطك، ويساعد أيضا في إنقاص الوزن ويحسن صحة قلبك، وبالإضافة إلي ذلك فهو طريقة رائعة لتقليل التوتر وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أنه يعزز توازنك وتنسيقك.