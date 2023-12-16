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تتلقى أسرة المخرج الراحل أحمد البدرى العزاء غدا الأحد، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وشيعت جنازة المخرج الراحل أحمد البدري، ظهر اليوم السبت، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرجين محمد فاضل وشريف عرفة وأشرف فايق، والفنان محمد صلاح آدم، ومحمود عبد الغفار وعدد كبير من أهل المخرج الراحل وأصدقاءه.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المخرج أحمد البدري، وتقدمت بالتعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كان المخرج أحمد البدرى قد أجرى مؤخرا بتر في قدمه بمستشفى معهد ناصر، وتراجعت حالته الصحية بعدها.

كانت آخر أعمال البدري فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبد المنعم، وجمع في بطولته بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، وتم عرضه في عام 2021.