الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة اثنين على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في منطقة مرغليوت على الحدود اللبنانية.

وأكد ناطق عسكري لوكالة فرانس برس أن الضحايا سقطوا بهجوم لـ"طائرة معادية"، فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "السرجنت مايجور احتياط يحزقيل عزاريا سقط خلال نشاط عملياتي في منطقة مرغليوت".

وأكد الناطق أن جنديين آخرَين أصيبا أيضا في الحادث الذي نجم عن توغل "طائرة معادية" غير محدّدة.

من جهته، أصدر حزب الله اللبناني بيانا جاء فيه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة هجوما جويا بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى إلى سقوط اصابات مؤكدة بين أفراده".