طلعت محرم: المقاولون العرب اقتنص فوزا صعبا أمام طلائع الجيش

وجه طلعت محرم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الشكر للاعبي الفريق على المجهود الذي بذلوه في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الفريق أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.

ووجه طلعت محرم الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح و المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في ظل الدعم القوي من الإدارة للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد طلعت محرم أن المباراة كانت صعبة وأمام فريق قوي ومنظم وطموحه كان كبير بتقاسم صدارة ترتيب الدوري وفي ظل ظروف يحتاج فيها المقاولون العرب لتحقيق فوز أول.

وأوضح أنه عمل خلال الايام القليلة التي سبقت المباراة على دراسة فريق الطلائع وعقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لتأكيد الثقة في الجميع والعمل على تحسين الأداء والنتائج.