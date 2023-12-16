ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة في شمال قطاع غزة، وتحديدا في ساحة مستشفى كمال عدوان.



وقالت قناة الجزيرة في نبأ عاجل، إن قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة مستشفى كمال عدوان.



وأضافت أن قوات الاحتلال دهست خيام النازحين بالجرافات في ساحة المستشفى.



وأظهرت لقطات مروعة، جانبا مهولا من الدمار في المستشفى بعد تجريف الساحة.



وشوهدت أشلاء جثامين شهداء ممن كانوا مرضى ونازحين المستشفى الذي يعتبر الوحيد الذي يخدم شمال غزة.





مشاهد مروعة تفوق الوصف من داخل مستشفى كمال عدوان بعد انسحاب آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخله pic.twitter.com/gBn6PImSYa — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 16, 2023



وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.



وأفادت الوزارة بأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.



وتعرض مستشفى كمال عدوان، لحصار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استمر ثمانية أيام، في ظل النقص الحاد في المياه، والطعام، كما استهدف الاحتلال كل من يتحرك فيه.