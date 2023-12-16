تحقيق إسرائيلي: المحتجزون القتلى في غزة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية «انقذونا»

كشف تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المحتجزين الثلاثة الذين قتلوا في قطاع غزة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية أنقذونا.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل نقلت قناة الجزيرة عن جيش الاحتلال دون مزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أعلن في وقت سابق، أنّ جنودا إسرائيليين قتلوا بطريق الخطأ ثلاثة محتجزين في غزة بعد أن اعتقدت القوات بطريق الخطأ أنهم يشكلون تهديدا وأطلقوا عليهم النار خلال عملية استهدفت كتيبة تابعة لحركة حماس في مدينة غزة.

وأضاف هاجاري، أنه بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في حي الشجاعية، ظهرت الشكوك باحتمال أن يكون القتلى من المحتجزين، ومن ثم تم نقل الجثث إلى الأراضي إسرائيل لإجراء فحص أكثر دقة، وتم التأكد أنهم كانوا ثلاثة محتجزين إسرائيليين.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل المحتجزين الثلاثة في قطاع غزة برصاص جنود الاحتلال بأنها مأساة لا تحتمل.

وكتب نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي: «إسرائيل بأكملها في حالة حداد الليلة.. قلبي مع العائلات الحزينة في وقت الحزن الصعب هذا». وأعرب عن تعازيه لعائلات القتلى.